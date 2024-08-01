Prandelli: "Nico Gonzalez? Se vuoi essere ambizioso devi sempre tenere i migliori. Palladino mi piace"

L'ex allenatore della Fiorentina ha commentato così la possibile partenza di Nico Gonzalez, soffermandosi poi su Palladino

L'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, dove ha parlato della possibile partenza di Nico Gonzalez e non solo. Queste le sue parole:

"Nico Gonzalez? Non so bene se sia il calciatore più importante della Fiorentina, ma una cosa è sicura: se vuoi essere ambizioso i tuoi giocatori migliori li devi sempre tenere. Da fuori è diverso giudicare ma settimane fa era uno di quei calciatori su cui puntare per la prossima Fiorentina, ma ora le cose sembrano cambiate.

Palladino mi piace molto come allenatore, soprattutto per il fatto che non sia rigido e schematico. Fa giocare le sue squadre molto bene. L'anno scorso il Monza non ha quasi mai subito le grandi di Serie A, quindi dà anche personalità ai propri ragazzi. Poi ha la faccia da furbo".

DI MARZIO: “TESSMANN-FIORENTINA, SI LIMANO ULTIMI DETTAGLI CON GLI AGENTI. POSSIBILE CHIUSURA IN GIORNATA”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-tessmann-fiorentina-si-limano-ultimi-dettagli-con-gli-agenti-possibile-chiusura-in-giornata/262696/