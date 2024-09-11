Prandelli: "Parole Commisso? Le dice da quando è arrivato in Italia. Ci vuole la forza di rivedere certe cose"

Intervistato quest'oggi da Il Giornale, l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha risposto anche alle frasi di Rocco Commisso, che nei giorni scorsi ha accusato alcune società del massimo...

Intervistato quest'oggi da Il Giornale, l'ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha risposto anche alle frasi di Rocco Commisso, che nei giorni scorsi ha accusato alcune società del massimo campionato di aver vinto trofei con i conti non in ordine: “Lo dice da quando è arrivato in Italia. Ci vuole la forza di rivedere certe cose: io non ho paura del futuro, temo solo di perdere i nostri valori”.

FERRARI: “OPERAZIONE GOSENS SEMPLICE E VELOCE. LUI HA SUBITO DATO DISPONIBILITÀ PER VENIRE A FIRENZE”

https://www.labaroviola.com/ferrari-operazione-gosens-semplice-e-veloce-lui-ha-subito-dato-disponibilita-per-venire-a-firenze/267780/