Prandelli applaude: “Grande Fiorentina, il Milan ha trovato una squadra brava a verticalizzare”

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport l’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli dice la sua sulla corsa alla prossima Champions League, che coinvolge Milan, Inter, Lazio, Roma e Juventus, oltre ovviamente al Napoli sempre più primo in classifica:

“Un posto in Champions è del Napoli, che di fatto ha già vinto il campionato, e per gli altri tre sarà bagarre fino all’ultima giornata. Ma Lazio, Inter e Milan hanno qualcosa in più della Roma. L’Atalanta può diventare una mina vagante, della squadra di Gasperini mi piace un sacco Hojlund. E poi occhio alla Juventus, penalizzata ma anche lanciata”.

Sulla sconfitta del Milan a Firenze: “Una brutta frenata dopo un periodo positivo, vedremo come sarà la reazione della squadra di Pioli. I rossoneri hanno trovato una grande Fiorentina, abile a verticalizzare”.

IL COMMENTO DE LA NAZIONE