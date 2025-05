Prandelli: “Fiorentina ancora in lotta per la Champions? Perché no? Il Bologna la meriterebbe”

Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Lotta Champions? Lo merita il Bologna ma bravissimo Ranieri: quanto buon senso. I rossoblù sono belli, offensivi, verticali e continui: non era scontato. Questa lotta per la Champions vale quella per lo scudetto: quattro o cinque squadre ancora in gioco, risultato apertissimo e tifosi che si divertono. Bellissima. Affascinante. Ancora in corsa anche la Fiorentina? Perché no? Fino a domenica era in corsa, la sconfitta con la Roma è stata un po’ sfortunata, può crederci. L’Atalanta mi sembra ormai irraggiungibile. Comunque, un bel messaggio per il calcio: il movimento è ripartito. Peccato per una stanchezza che affiora qui e là: prima o poi si dovrà rivedere qualcosa. Qualche partita in meno non farebbe male. S’immagina l’Inter un po’ più riposata contro il Barcellona.

Il Bologna ha un punto in meno e un calendario non facile, ma può farcela. Italiano era bravo, qui è ancora migliorato nella verticalizzazione rispetto alla Fiorentina, dove aveva giocatori per passaggi corti e palleggi. Crea tante occasioni, riparte veloce, con Ferguson centrale ha dato la svolta, e Orsolini è diventato una seconda punta da dieci gol. Meriterebbe la Champions”.