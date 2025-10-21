21 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:40

Prandelli sicuro: "Pioli tirerà fuori le caratteristiche migliori dai giocatori anche con scelte impopolari"

Prandelli sicuro: "Pioli tirerà fuori le caratteristiche migliori dai giocatori anche con scelte impopolari"

Redazione

21 Ottobre

Aggiornamento: 21 Ottobre 2025 · 19:18

ACF FiorentinaPioliPrandelli

L’ex allenatore della Fiorentina Prandelli ha parlato del momento della squadra viola, mostrando fiducia in Pioli

La Repubblica, edizione Bologna, l’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha rilasciato un’intervista che ha riguardato anche l’attuale Fiorentina di Stefano Pioli.

Di seguito le sue parole: ”La Fiorentina ha iniziato con tante difficoltà, ma Pioli sa gestire situazioni delicate e riuscirà a trovare l’equilibrio che manca alla Viola, che fa grandi cose davanti e poi rovina con amnesie difensive. Pioli sa di dover far punti, saprà tirare fuori dai giocatori le caratteristiche migliori, anche con scelte impopolari.

Firenze è una piazza che mette pressione ma affascinante, i fiorentini non vogliono essere secondi a nessuno ma sono generosi e di certo hanno apprezzato Italiano. Ma se sei un ambizioso la pressione mette stimoli, non vuoi stare dove se vinci o perdi non cambia nulla. E anche Bologna mica si accontenta di vivacchiare. Sono piazze con un pubblico di personalità, passione, cultura del gioco, e capiscono quando la squadra mette in campo qualcosa in più e quando no”.

