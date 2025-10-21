Prandelli sicuro: “Pioli tirerà fuori le caratteristiche migliori dai giocatori anche con scelte impopolari”

A La Repubblica, edizione Bologna, l’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, ha rilasciato un’intervista che ha riguardato anche l’attuale Fiorentina di Stefano Pioli.

Di seguito le sue parole: ”La Fiorentina ha iniziato con tante difficoltà, ma Pioli sa gestire situazioni delicate e riuscirà a trovare l’equilibrio che manca alla Viola, che fa grandi cose davanti e poi rovina con amnesie difensive. Pioli sa di dover far punti, saprà tirare fuori dai giocatori le caratteristiche migliori, anche con scelte impopolari.

Firenze è una piazza che mette pressione ma affascinante, i fiorentini non vogliono essere secondi a nessuno ma sono generosi e di certo hanno apprezzato Italiano. Ma se sei un ambizioso la pressione mette stimoli, non vuoi stare dove se vinci o perdi non cambia nulla. E anche Bologna mica si accontenta di vivacchiare. Sono piazze con un pubblico di personalità, passione, cultura del gioco, e capiscono quando la squadra mette in campo qualcosa in più e quando no”.