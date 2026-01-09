Cassano: "Il VAR va tolto, Sozza ha fatto errori clamorosi che neanche in terza categoria si vedono"

A Viva el Fútbol Cassano ha parlato senza filtri sugli errori arbitrali di Lazio–Fiorentina e sull’uso del VAR:«Per questo dico che andrebbe tolto il VAR, perché Rocchi dice che bisogna accettare l’er...

A Viva el Fútbol Cassano ha parlato senza filtri sugli errori arbitrali di Lazio–Fiorentina e sull’uso del VAR:

«Per questo dico che andrebbe tolto il VAR, perché Rocchi dice che bisogna accettare l’errore umano. Va bene, se sbagliassero: ci sono arbitri più bravi e meno bravi, giocatori più bravi e meno bravi, lascio a loro la decisione. Se sei bravo, bene; se hai sbagliato, amen, tanto succederà sempre che qualcuno possa sbagliare, e la responsabilità deve restare dell’arbitro, perché altrimenti non si capisce chi decide e chi no. Ieri Sozza ha fatto errori clamorosi, neanche in terza categoria li vedresti. Come fai a non dare rigore su Gila? Ci sono tre rigori che non andrebbero dati, ma due erano clamorosi. Ha fatto delle scelte discutibili: se lo dai da una parte, allora va bene, lo do anche dall’altra. E su Zaccagni il VAR non lo chiamano nemmeno per dire nulla.»