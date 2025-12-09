Cassano duro: “Kean che si svegli invece di fare i griddy. Bisogna attaccare al muro diversi calciatori”

L’ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della situazione della Fiorentina, queste le sue parole sul tema:

“Io voglio partire proprio dai tifosi, in 4.000 a Sassuolo. Vai in vantaggio, ci sono litigi sul rigore. La roba dello spogliatoio è una cagata. L’errore è stato chimare Pioli non Vanoli. Vanoli ha trovato la barca già mezza rotta. Io l’avevo detto e non sono un mago. Quando Pradè l’avevo sentito, adesso la colpa è solo di Pradè per molti. Io gli avevo detto non prendere Pioli.”

“Kean prende 5 milioni, sembra il cugino lontano. Gudmundsson corre tutto stiloso, sembra Leao, ma datti una mossa. Lì ci deve essere qualche giocatore che attacca al muro gli altri. L’unico che lo ha fatto è Dzeko che attacca al muro. Per me si salvano, senza sapere perchè per come e per quando. La squadra è forte. Quando sono andato fuori rosa alla Samp eravamo quarti, si diceva sempre ma domenica prossima vinciamo e alla fine ti ritrovi in fondo ed è dura uscirne. Serve che qualcuno attacca al muro 4/5 giocatori, diamocele di santa ragione e iniziamo a svegliarci. Col Verona in casa partita da vita o morte. De Gea mi aspetto che ne venga fuori. Kean datti una sveglia invece che fare i balletti, Gudmundsson datti una sveglia invece di andare in Islanda a vedere l’aurora boreale.”

“Perchè Kean l’anno scorso ha fatto 20 gol, quest’anno 2 ed è il più pagato. Ma trova il modo di darti una sveglia invece di fare i griddy come lo chiamano i giovani. Gudmundsson corre come un coccodrillo, ma che si dia una mossa. Vanoli si deve affidare a Dzeko che attacca al muro diversi calciatori, solo così se ne viene a capo”