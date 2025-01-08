Cassano attacca Vlahovic: "Giocatore improponibile, è isterico e non sa stoppare un pallone"

L'ex calciatore di Roma, Inter e Real Madrid ha criticato duramente il bomber serbo, ex viola, dopo le sue prestazioni

A Viva el Futbol, Antonio Cassano ha criticato nuovamente l'ex attaccante viola Dusan Vlahovic dopo la pessima prestazione offerta nella semifinale di Supercoppa contro il Milan: "La Juve non sta facendo bene e la mano di Motta non si vede perché i mesi che ha fatto non sono buoni e per me gli infortuni non sono alibi perché capitano a tutti, fanno parte del gioco. Parlerei del centravanti prima di tutto, Vlahovic è scarso, è improponibile e non è da grande squadra perché prende 12 milioni ed è stato pagato 75, ma non sa stoppare un pallone. Lui è un cagasotto, è isterico, quando ha palla la dà agli avversari e poi quando viene sostituito si arrabbia. Non mi capacito davvero, non lo farei mai giocare ed al suo posto metterei Cambiaso centravanti. Per la Juve è un problema pure venderlo perché voglio vedere chi ti dà quei soldi e chi gli paga quell'ingaggio. Deve tornare indietro e farsi un bagno d'umiltà."

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