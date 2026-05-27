Cassano la spara grossa: "Batistuta era più scarso di me, non sapeva giocare a calcio"

L'ex talento barese ha parlato di sè a Viva el Futbol

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha fatto un gioco con Adani dove si è paragonato a diversi attaccanti attuali e non solo: "Tra me e Batistuta io ero più forte, più completo perché più geniale, lui faceva gol e basta ma non sapeva giocare come me. Il più forte è Messi poi più di me metto Romario, Ronaldinho, Neymar e Ronaldo. Avevo più fisico di Baggio e poi lui in squadre grosse ha fatto meno di me tipo Milan, Juve ed Inter."