Sentite Cassano: "Kean non mi piace come calciatore ma adesso sta facendo bene, preferisco Beltran"

Durante il programma "Viva el futbol" Cassano, Adani e Ventola hanno parlato delle prestazioni di Moise Kean con la Fiorentina, queste le parole di Cassano:"Io ho visto l'intervista con te Lele, sembr...

Durante il programma "Viva el futbol" Cassano, Adani e Ventola hanno parlato delle prestazioni di Moise Kean con la Fiorentina, queste le parole di Cassano:

"Io ho visto l'intervista con te Lele, sembra un bravo ragazzo, è un bambino e può essere mio figlio, lo vedevi un pochino timido nel parlare e non è il mio genere di giocatore però poi vado a vedere anche con il Milan nella sua umiltà ha fatto una prestazione seria: ha lottato, sgomitato, attaccato la profondità, creato occasioni per i compagni. A me non piace ma in questo momento è in fiducia e Firenze è una piazza che se ti prende nel verso giusto vai oltre.

E in questo momento lui sta andando oltre con la sua squadra, ieri uno dei migliori in campo è stato Beltran anche se lui non va sui giornali, a me piace molto di più Beltran di Kean però il campo parla e Kean adesso sta facendo bene"

RODRI PALLONE D'ORO

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