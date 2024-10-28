Pallone d'oro: Real miglior squadra dell'anno ma Rodri beffa Vinicius Jr e Bellingham

Il centrocampista del City vince a sorpresa, ma non troppo. Per i madridisti grandi sconfitti solo piazzamenti

È Rodri il vincitore del Pallone d'Oro maschile 2024. Il centrocampista del Manchester City riceve il premio salendo sul palco con le stampelle.

"È un giorno speciale per me, la mia famiglia e il mio Paese. Per me è una notte incredibile. Voglio ringraziare anche la mia fidanzata Laura, non sarebbe stato lo stesso senza di lei. Non mi dimentico dei miei compagni. Gioco nella migliore squadra del mondo, grazie anche alla Spagna con cui ho vinto l'Europeo. Il pensiero va a giocatori come Casillas, Xavi o Iniesta che non l'hanno mai vinto. Magari questo premio darà visibilità al lavoro che fanno i centrocampisti".

Rodri ha parlato poi del momento difficile vissuto durante i suoi anni in prima divisione:

"La mia traiettoria mi ha portato a essere qui, ricordo ancora cosa significava giocare in prima divisione. E quando volevo smettere, quando ho chiamato mio padre piangendo perché pensavo che fosse tutto finito, che quel sogno non fosse possibile per me. Quella telefonata mi ha restituito motivazioni, dandomi la spinta in un momento di sconforto. Sono un ragazzo normale, gentile coi miei compagni. Puoi avere successo anche essendo normale. Questi sono valori fondamentali per me".

Di seguito la classifica finale: secondo Vinicius Jr, terzo Bellingham. Quarto posto per Carvajal. Ecco le prime dieci posizioni:

Rodri, Manchester City; Vinicius Jr, Real Madrid; Bellingham, Real Madrid; Carvajal, Real Madrid; Erling Haaland, Manchester City; Kylian Mbappé, Real Madrid; Lautaro Martinez, Inter; Lamine Yamal, Barcellona; Toni Kroos, Real Madrid; Harry Kane, Bayern Monaco.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Bucciantini: “Bove miglior giocatore di A dove non arrivano le telecamere, la Roma se n’è accorta tardi”

https://www.labaroviola.com/bucciantini-bove-miglior-giocatore-di-a-dove-non-arrivano-le-telecamere-la-roma-se-ne-accorta-tardi/274522/