Bucciantini: "Bove miglior giocatore di A dove non arrivano le telecamere, la Roma se n'è accorta tardi"

Per il giornalista e tifoso viola la scelta di aggiungere un centrocampista in più in mezzo al campo è stata la svolta tattica di Palladino

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare la splendida vittoria della Fiorentina contro la Roma:

“In questo momento, a Roma stanno soffrendo la distruzione della società giallorossa. Si possono fare scelte difficili, ma cosi stanno umiliando la storia della Roma. Dal primo al novantesimo la Fiorentina ha tenuto un passo diverso”

"Ieri si è avuta la conferma di dove vuole arrivare Palladino. Le scelte del tecnico si sono rivelate azzeccate, soprattutto quella di aggiungere un centrocampista in più in mezzo al campo. Bove è in assoluto per me il miglior giocatore della Serie A dove non arrivano le telecamere. La Roma si è accorta purtroppo per lei di cosa abbia perso”.

“Kean e Dodô sono i due che dall'inizio della stagione stanno trascinando la Fiorentina, hanno dimostrato continuità di rendimento sia quando c'era la difesa a 3 che ora a 4. Fanno bene con qualsiasi modulo, sono giocatori di personalità che vogliono sempre giocare il pallone in avanti”.

Da Milano non hanno dubbi, Yacine Adli sarà riscattato dalla Fiorentina

https://www.labaroviola.com/da-milano-non-hanno-dubbi-yacine-adli-sara-riscattato-dalla-fiorentina/274517/