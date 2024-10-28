Da Milano non hanno dubbi, Yacine Adli sarà riscattato dalla Fiorentina

Con il francese la Fiorentina a centrocampo ha trovato equilibrio e la regia di qualità che mancava. Al momento pare certo il suo riscatto

Ha faticato terribilmente a lasciare il Milan, squadra con la quale avrebbe voluto imporsi. Negl ultimi giorni di mercato, però, Yacine Adli ha capito che rimanere in rossonero non sarebbe stata la soluzione migliore. Così la scelta di approdare a Firenze, per vestire la maglia della Fiorentina.

Un affare andato in porto in prestito oneroso con diritto di riscatto a circa 13 milioni di euro. Una cifra che il Diavolo è pronto ad incassare nel corso del 2025, se la Fiorentina dovesse decidere di tenersi il centrocampista francese e in questo momento i presupposti sembrano davvero esserci tutti.

Adli ci ha messo poco per conquistare Palladino, che lo ha subito gettato nella mischia il primo settembre contro il Monza e l’ex Bordeaux ha risposto con un assist. Qualche spezzone nelle tre gare successive contro Atalanta, Lazio ed Empoli, prima di diventare titolare in Conference League contro The New Saints. E’ arrivato così il gol e tre giorni dopo si è ripetuto con il Milan. La classica rete dell’ex, che di fatto gli ha consegnato definitivamente una maglia da titolare. Palladino ha trovato i suoi equilibri e lo dimostrano i successi rotondi arrivati dopo contro Lecce e Roma, con Yacine Adli sempre in campo. Ieri c’è stato un assist a completare un’altra partita importante. E’ difficile, in questo momento, pensare ad un mancato riscatto di Adli.

Lo riporta milanlive.it

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