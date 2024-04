Antonio Cassano alla Domenica Sportiva ha massacrato Mourinho: “Mourinho è ormai bollito del tutto, non può più allenare. È rimasto a 10 anni fa. Non faceva giocare Paredes e preferiva Bove a Pellegrini. Per non parlare di Karsdorp. De Rossi ha dato convinzione alla Roma che è forte: sta facendo lavoro straordinario”.

