Cassano: “Super super Fiorentina. Se Allegri allena la Juve, Italiano può allenare chi vuole”

Direttamente dal proprio profilo Instagram, Antonio Cassano, ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Basilea che ha permesso alla squadra di Italiano di volare in finale di Conference League: “Super super super Fiorentina. Ha perso 2-1 in casa, immeritatamente. Va in Svizzera sul campo del Basilea, molto caldo, vince 1-0, 1-1 ma ha continuato dall’inizio fino al 120′ a fare la partita con idee, coraggio e personalità. Queste sono squadre che a me piace veder giocare. È arrivata meritatamente in finale con il gioco, come voglio io. Una squadra che ha sempre la palla su 100, va fuori cinque volte. Ma 95 tu arrivi sempre all’obiettivo facendo un calcio meraviglioso. Io delle volte penso: Italiano può arrivare ad allenare una grandissima squadra? Sicuramente sì, la Fiorentina l’ha fatta diventare squadra perché ha conquistato due finali. Una cosa è certa, se Allegri può allenare la Juve, Italiano può allenare chi vuole”.