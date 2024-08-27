Cassano: "Palladino ha detto che alla Fiorentina devono essere 11 Kean, ma sono 66 anni che non fa 1 gol"

l'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto all'interno del programma Viva el futbol parlando anche di Fiorentina, queste le sue parole: "Alla Fiorentina c'è un grande problema, Firenze è molta dura...

l'ex calciatore Antonio Cassano è intervenuto all'interno del programma Viva el futbol parlando anche di Fiorentina, queste le sue parole: "Alla Fiorentina c'è un grande problema, Firenze è molta dura e sopratutto non ha calciatori di personalità, Palladino ha fatto bene a Monza ed è partito con grande entusiasmo ma ieri ha detto dobbiamo essere 11 Kean, ma di che stiamo parlando? Sono 66 anni che non fa un goal. Ha fatto un goal contro il Puskas che segnava anche Ventola con una gamba e ha detto dobbiamo essere 11 Kean"

FIORENTINA VICINA A MORENO

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