Cassano critica Colpani: “Giocatore di poca personalità, a Firenze sta facendo male”

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato di Andrea Colpani, nuovo centrocampista viola arrivato dal Monza in estate in ottica Nazionale: “Non lo vedo un giocatore da Nazionale, non ha grande personalità, infatti Firenze non è Monza e non sta facendo bene. Giocatore che non mi dà niente, non ha colpi, gioca sull’esterno e non può fare la seconda punta che è il ruolo che stiamo cercando noi perché tra Raspadori, Maldini o Pellegrini ancora non abbiamo la spalla di Retegui. In questa Nazionale non c’è spazio per lui, deve crescere tanto”.

Su Kean e Retegui: “Retegui è il titolare inamovibile, sa giocare a calcio perché viene a dialogare con i compagni e infatti i gol dell’Italia sono spesso merito suo che tiene botta e gira subito. Kean è uno che va in profondità, corre, scatta però non lo vedo al livello di Retegui nella costruzione di gioco.”