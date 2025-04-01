Cassano su Kean: "Fa la guerra con tutti, sarà l'attaccante titolare della Nazionale"

L'ex giocatore di Milan, Inter e Real Madrid ha fatto i complimenti al bomber viola per la bellissima stagione

A Viva El Futbol, Antonio Cassano ha analizzato la gara vinta dalla Fiorentina contro l'Atalanta ed in particolare sulla prestazione di Moise Kean: "Parto dal presupposto che non è il mio attaccante ideale, ma devo fargli di nuovo i complimenti per quello che sta facendo. Il suo campionato è eccezionale e la Fiorentina gira tutta intorno a lui perché gli ha cucito addosso il gioco. Quando è mancato per l'infortunio, la Fiorentina ha avuto qualche problema perché faceva un gioco diverso e non aveva il suo punto di riferimento. La squadra perde tanto senza di lui perché Kean è uno sempre sul pezzo, lotta, tiene palla e fa la guerra con tutti anche se è più piccolo di Lukaku, però la palla non gliela levi mai. Per me deve ringraziare Palladino che lo ha messo nel centro del suo progetto e ora è in vantaggio per essere l'attaccante titolare della Nazionale rispetto a Retegui."

Sul futuro: "Voglio vedere come finisce la stagione poi deve vedere lui, di sicuro in estate riceverà delle offerte, credo saranno all'estero perché vale delle cifre troppo alte per l'Italia, quindi potrebbe essere selezionato dalla Premier dove circolano i soldi veri. In Italia lo potrebbe comprare solo quella che l'ha dato via, ovvero la Juventus, ma lì non ci tornerà mai. Altrimenti lo vedrei bene con Conte al Napoli al posto di Lukaku perchè sa fare quel lavoro."

Sull'Atalanta: "Merito della Fiorentina che non ha fatto calciare in porta una squadra che attacca sempre come l'Atalanta, invece è stata sterile e non mi è piaciuta per niente. Mi pare che il ciclo sia finito e che diversi giocatori abbiano staccato la spina dopo aver saputo che Gasperini lascerà l'Atalanta, magari ci sono rimasti male però adesso se non si riprende anche lei rientra nella corsa."