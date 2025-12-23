Cassano: "Paratici è un uomo di calcio, ma Firenze non risparmia nessuno se non convince coi risultati"

L'ex giocatore di Inter e Roma è intervenuto per parlare della Fiorentina che ha travolto l'Udinese 5-1 domenica

A Viva el Futbol Antonio Cassano ha parlato del momento della Fiorentina vittoriosa contro l'Udinese: "Per me a febbraio la Fiorentina è salva, non penso rimanga ancora con le altre a meno che non venga fatto un disastro. Ora arriva anche Paratici che è un buon nome per risollevare la piazza anche se si sa che Firenze è complicata perché passi da eroe a scarso in un attimo. A Firenze se la prendono se le cose non vanno bene e pure Paratici se non facesse bene verrebbe criticato perché gli ricorderanno che è stato alla Juventus, ma per me è uno che sa di calcio e ci sta."