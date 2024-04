Cassano attacca Allegri: “La Juve ha 17 nazionali, ha speso 160 milioni e gioca alla carlona”

Antonio Cassano alla Domenica Sportiva si è scagliato contro Allegri: “Siccome lui si basa sui risultati e non ha vinto nulla in questi 3 anni, dovrebbe fare un passo indietro. La Juve ha 17 nazionali e ha speso 160 milioni ma gioca alla carlona, non riescono a fare 3 passaggi. Quando dice che la Juve deve arrivare quarta, prende in giro tutti. Guardate il Bologna, gioca un calcio meraviglioso e ha speso 1 euro e 50. Pioli è stato messo in croce perché non è amico dei giornalisti eppure ha vinto uno Scudetto e ha fatto una semifinale di Champions, Allegri è sempre ben voluto”.

