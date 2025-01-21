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Cassano: "Palladino sta facendo un lavoro eccezionale, Colpani non è da questi ambienti e livelli"

Nel corso dell'ultima punta della trasmissione "Viva El Futbol" Cassano ha commentato momento che sta vivendo la Fiorentina in queste ultime giornate, queste le parole dell'ex fantasista Barese:"Palla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 12:27
Cassano: "Palladino sta facendo un lavoro eccezionale, Colpani non è da questi ambienti e livelli" -
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Nel corso dell'ultima punta della trasmissione "Viva El Futbol" Cassano ha commentato momento che sta vivendo la Fiorentina in queste ultime giornate, queste le parole dell'ex fantasista Barese:

"Palladino per me sta facendo un lavoro eccezionale, a inizio stagione stava andando oltre le aspettative, ricordiamoci che ha una partita in meno ed eventualmente è a -2 dalla Champions. Palladino sta facendo un lavoro eccezionale per me, era partito a 3 poi ha cambiato, guarda caso da quello che è successo a Bove è calata un pochettino anche come impatto. Ha avuto qualche partita dove poteva vincere non l'ha vinta, come l'altro giorno senza l'errore di Comuzzo e Adli hai 2 punti in più.

Sta mancando in qualche giocatore davanti, Colpani non è da questi ambienti e livelli, ha bisogno di situazioni un po' più tranquille. Gudmundsson è un mezzo giocatore, da 0-0. Se lo vedi correre e come si atteggia anche lui è convinto, è un giocatore che tengo sott'occhio perché tutto ad un tratto a 28 anni fa una stagione buone e parla e si atteggia. Mi sembra strano che uno diventa calciatore a 28 anni, Palladino con una squadra non dà Champions è in zona Champions con Kean a -1 dal capocannoniere che ha chiesto lui. Adli nessuno ci scommetteva ma adesso gira tutto intorno a lui, dei meriti bisogna darli a questo allenatore che sta crescendo e sta facendo crescere dei giocatori"

LE PAROLE DELL' AGENTE DI MAN

https://www.labaroviola.com/lagente-di-man-frena-penso-che-i-giornali-italiani-stanno-esagerando-non-so-nulla-sulla-fiorentina/285684/

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