Cassano entusiasta: “Fiorentina-Atalanta è stata uno spot per il calcio, una vera goduria”

Intervenuto ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha così parlato della vittoria dell Fiorentina contro l’Atalanta: “Penso che Italiano e Gasperini abbiano due modi diversi di giocare, ma una mentalità comune: non speculare e attaccare. I primi venti minuti ha fatto la partita l’Atalanta. La Fiorentina ha giocato sempre con personalità, con rischio e giocando uomo su uomo, trovando il gol del pareggio e poi quello del sorpasso. Nel secondo tempo l’Atalanta nel secondo tempo si è rimessa lì, ha fatto cambi importanti ha trovato il pareggio e poteva anche vincere. Ma la Fiorentina ha fatto cambi importanti, non ha smesso di giocare e ha trovato il gol della vittoria. È stato uno spot per il calcio. Non mi importava chi vincesse, io guardavo la partita e godevo vedendo giocare due squadre a calcio”.

