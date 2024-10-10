Cassano racconta il dramma dell'abbandono: "Mai visto mio padre, si fece vivo dopo il gol all'Inter"

Antonio Cassano ha raccontato il rapporto che non è mai esistito con suo padre anche dopo la sua popolarità

Un Antonio Cassano come non si era mai sentito, intimo e a cuore aperto, è passato dal BSMT il podcast di Gianluca Gazzoli per raccontare una parte ancora tenuta nascosta della sua vita, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto col padre, i suoi anni più importanti a livello calcistico e arrivando ad oggi, alla rottura con la BoboTv e l'ex-amico Bobo Vieri, e alla nascita del format Viva El Futbol con gli amici Lele Adani e Nicola Ventola.

Molto toccante il racconto fatto sul ruolo che il padre non ha mai avuto nella sua vita, al punto dall'essere arrivato addirittura a convincere la madre a prendere una strada differente. Un rapporto mai realmente ricucito e che, anzi, si è inasprito una volta arrivato il successo con quel gol all'Inter rimasto negli annali della storia del calcio.

"Da piccolo non mi ca*ava. A un certo punto dico a mia madre: "Scegli, o di qua o di là". Avevo 12 o 13 anni. Mia madre ha scelto me. Questo non l'ho mai detto a nessuno. Non ho mai avuto un genitore.Lui si è rifatto vivo il giorno dopo del gol all'Inter, il 19 dicembre. Gli ho detto: "C'è poco da farti vivo, tu prendi la tua strada e io la mia". . Non mi è mai importato niente. Perché è semplice andare da un figlio quando si ha bisogno. Eh no, non sono mica un cog*ione". Lo riporta Calciomercato.com

SPALLETTI CONTRO PUNGE INZAGHI

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