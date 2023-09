Cassano denuncia: “Allegri viene difeso dai soliti giornalisti amici. Pioli invece viene massacrato”

Antonio Cassano ha parlato della Juventus e della copertura mediatica che ha Allegri, queste le sue parole: “Allegri bocciato insieme alla Juventus. Puoi anche perdere 3-4 a zero senza problemi, fai la partita, hai idee e ti va male, ci può stare, nessuno ti può dire niente. A Pioli lo hanno disintegrato perché non aveva amici tra i giornalisti, al contrario di Allegri che viene sempre coperto ma fa figure di merda da due anni e mezzo, però si continua a difendere e ad andare cosi. Sono ormai i soliti quattro che vanno dietro ad Allegri, gente scorretta e in malafede che prende in giro la gente, per difendere Allegri, per avere una notizia in più o la formazione prima” conclude Cassano.

