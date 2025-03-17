Cassano: "Prima critiche a Italiano ora a Palladino, cosa vogliono a Firenze? lo scudetto?"
Cassano ai microfoni di Que Viva El Futbol elogia la prestazione della Fiorentina ma critica aspramente il cronico scetticismo dell'ambiente
A cura di Andrea Gemignani
17 marzo 2025 23:42
Durante la puntata del Lunedì di Que Viva El Futbol Antonio Cassano ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juve. Queste le sue parole:
"Ieri grande partita della Fiorentina, la Juve non è esistita. Non si capisce però cosa pretendano a Firenze..prima hanno contestato Italiano che ha fatto 3 finali ed ora ce l'hanno con Palladino che ha fatto 4 mesi alla grande poi ha avuto qualche difficoltà. Quello di Firenze è un ambiente particolare, ma cosa vogliono? vincere il campionato? non lo vincono non si sa neppure da quanti anni. Ci vuole equilibrio"