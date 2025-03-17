Cassano: "Prima critiche a Italiano ora a Palladino, cosa vogliono a Firenze? lo scudetto?"

Cassano ai microfoni di Que Viva El Futbol elogia la prestazione della Fiorentina ma critica aspramente il cronico scetticismo dell'ambiente

Durante la puntata del Lunedì di Que Viva El Futbol Antonio Cassano ha commentato la vittoria della Fiorentina sulla Juve. Queste le sue parole:

"Ieri grande partita della Fiorentina, la Juve non è esistita. Non si capisce però cosa pretendano a Firenze..prima hanno contestato Italiano che ha fatto 3 finali ed ora ce l'hanno con Palladino che ha fatto 4 mesi alla grande poi ha avuto qualche difficoltà. Quello di Firenze è un ambiente particolare, ma cosa vogliono? vincere il campionato? non lo vincono non si sa neppure da quanti anni. Ci vuole equilibrio"