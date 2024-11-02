Cassano non ha dubbi: "Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla. La Juventus lo ha strapagato"

Antonio Cassano durissimo su Dusan Vlahovic, l'ex centravanti della Fiorentina sta vivendo delle difficoltà

Antonio Cassano ha parlato nel podcast Viva El Futbol, di Dusan Vlahovic, queste le sue parole sull'ex centravanti della Fiorentina:

"Vlahovic continua ad essere scarso, c'è poco da dire, ho zero stima per lui, è molto frenetico, ha paura di avere la palla, fa fatica a muoversi, può fare qualche gol ma non è da grande squadra e lo hanno strapagato. Mi piace zero, molto meglio Retegui, molto meglio Castellanos. Quando torna Milik lui sarebbe il giocatore ideale per il modo di giocare a calcio di Thiago Motta. Io prenderei Zirkzee e metterei Vlahovic in panchina, cosi guarda come si gioca a calcio"

LE PAROLE DI BIASIN SULLA FIORENTINA E SU GOSENS

https://www.labaroviola.com/biasin-la-fiorentina-ha-vinto-da-grande-squadra-perche-non-meritava-gosens-si-era-offerto-a-tutti/275151/