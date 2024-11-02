Labaro Viola

Cassano non ha dubbi: "Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla. La Juventus lo ha strapagato"

Antonio Cassano durissimo su Dusan Vlahovic, l'ex centravanti della Fiorentina sta vivendo delle difficoltà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 12:10
Cassano non ha dubbi: "Vlahovic è scarso, ha paura di avere la palla. La Juventus lo ha strapagato" -
News
Fiorentina
Juventus
Cassano
Vlahovic
Condividi

Antonio Cassano ha parlato nel podcast Viva El Futbol, di Dusan Vlahovic, queste le sue parole sull'ex centravanti della Fiorentina:

"Vlahovic continua ad essere scarso, c'è poco da dire, ho zero stima per lui, è molto frenetico, ha paura di avere la palla, fa fatica a muoversi, può fare qualche gol ma non è da grande squadra e lo hanno strapagato. Mi piace zero, molto meglio Retegui, molto meglio Castellanos. Quando torna Milik lui sarebbe il giocatore ideale per il modo di giocare a calcio di Thiago Motta. Io prenderei Zirkzee e metterei Vlahovic in panchina, cosi guarda come si gioca a calcio"

LE PAROLE DI BIASIN SULLA FIORENTINA E SU GOSENS

https://www.labaroviola.com/biasin-la-fiorentina-ha-vinto-da-grande-squadra-perche-non-meritava-gosens-si-era-offerto-a-tutti/275151/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok