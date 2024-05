Cassano: “Nico è stato un flop in questa stagione, mi piace tanto ma ha fatto male tutto l’anno”

Durante il podcast “Golden point” sono stati ospiti Cassano, Ventola ed Adani che, tra i numerosi giochi ai quali hanno partecipato, hanno stilato la flop 11 della stagione di Serie A e il 99 di Bari ha inserito Nico Gonzalez in quanto: “A me piace tanto lui, è un giocatore che mi fa impazzire, però quest’anno ha fatto male sempre, ha avuto dei problemi fisici ma non ha mai reso per quello che è, lo metto nella formazione dei flop.”