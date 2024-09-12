Cassano non ha dubbi: "Chiesa in Nazionale può tornare a fare quello che faceva alla Fiorentina"

Antonio Cassano ha analizzato la situazione nella Nazionale Italia dopo le ultime due vittorie contro Francia e Israele

Antonio Cassano, nella diretta con Viva El Futbol, il podcast con Adani e Ventola, ha parlato del momento della Nazionale, queste le sue parole:

"Calafiori secondo me è un tipo di difensore perfetto per Spalletti, giocatore moderno, accetta l'uno contro uno, sa uscire palla al piede, bisogna ripartire da lui. Contro la Francia mi ha impressionato Tonali, all'ottantesimo ha fatto degli strappi incredibili, ha fatto una partita pazzesca. Poi c'è Frattesi che non viene calcolato mai dal suo club, in Nazionale è il migliore in assoluto. Per me lui è meglio di Barella: fa la doppia fase, si butta nello spazio, ha gol nelle gambe, recupera palla, grazie a lui Kean ha fatto gol.

Frattesi non viene mai menzionato, lui merita fiducia sia nell'Italia che nel suo club. Retegui sa giocare, sa fare a sportellate, è uno cazzuto, sa giocare, ha fatto un grande assist. Lui e Tonali devono sempre giocare. In ottica futura, nel 3-5-2 di Spalletti vedo Udogie a sinistra e Chiesa a destra, se Udogie non si fosse fatto male avrebbe giocato titolare all'Europeo. Chiesa io non lo vedo da seconda punta, lui deve giocare come alla Fiorentina esterno largo a destra, a tutta fascia, ha cilindrata e qualità, deve fare quello che faceva quando giocava nella Fiorentina"

GOSENS BAMBINO, SOGNI E PERCORSO

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