Sentite Cassano: “Italiano ha fatto 3 finali senza attaccanti. Dopo Vlahovic solo scarti alla Fiorentina”

Antonio Cassano ha parlato così nella trasmissione La Fiera del Futbol su YouTube soffermandosi anche sul lavoro dell’ormai ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano:

“Italiano cosa avrebbe dovuto fare in più di quello che ha già fatto? Ha fatto tre finali giocando, per l’ennesimo anno, con il massimo goleador che ha segnato 5 gol. Dopo l’addio di Vlahovic, hanno giocato senza attaccanti. Scarti di qua e scarti di là, uno come Kouamè che è tornato dal prestito in Belgio, doveva andare via e lui l’ha tenuto e valorizzato: questo è lavoro.”

