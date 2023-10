Cassano: “Che spettacolo veder la Fiorentina, Nico Gonzalez fenomenale. Kouamè rinato grazie a Italiano”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato della partita della Fiorentina contro il Ferencvaros, queste le sue parole:

“Ho visto la partita contro il Ferencvaros, nel primo tempo non bene la Fiorentina, grandissimo il Ferencvaros di Stankovic, giocavano uomo a uomo, hanno fatto un grandissimo primo tempo. Ho visto un Nico Gonzalez che è un giocatore fenomenale, la Fiorentina ha tirato 6 volte in porta negli ultimi 6 minuti. Vai allo stadio per la Fiorentina e rimani sempre contento, ha fatto anche ieri una partita meravigliosa, sempre aperta. Complimenti al Ferencvaros che ha fatto una buona partita fin quando hanno retto fisicamente. La Fiorentina mi fa impazzire, ieri alla fine poteva anche vincere, il valore aggiunto Nico Gonzalez. Kouamè giocava in Belgio, Italiano se lo è ripreso, gioca bene anche se non gioca sempre. Parisi sappiamo quanto è forte. Italiano fa parte di quegli allenatori che mi piacciono tanto”

CASSANO PRESENTE A VEDERE L’EMPOLI