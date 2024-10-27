Aldair: "Fiorentina-Roma suscita sempre bei ricordi e grandi emozioni, qui con il principale"

L'ex centrale della Roma ha postato un'immagine ricordando le grandi sfide con Batistuta in viola negli anni'90

Le sfide tra Fiorentina e Roma negli anni'90 sono state caratterizzate da duelli in campo tra giocatori di altissimo livello. Uno dei grandi protagonisti è stato il centrale brasiliano Aldair, soprannominato Pluto, il quale sul suo profilo social di Instagram ha voluto ricordarne una mettendo un'immagine insieme a Batistuta in occasione di uno scontro di gioco: "Fiorentina-Roma suscita sempre grandi ricordi ed emozioni, il principale è con me in questa foto." Sotto al post sono molti i messaggi dei tifosi romanisti che li ricordano insieme nello scudetto del 2001 dopo che Batistuta fu acquistato nel 2000 dalla famiglia Sensi, mentre i tifosi viola preferiscono ricordare più volentieri ben altri momenti con il "Re Leone" al centro dell'attacco gigliato.

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