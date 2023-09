Batistuta chiude la porta alla politica: “Non la farò né in Italia né in Argentina. Ci vada chi è preparato”

In questi giorni è circolata la notizia della possibile candidatura di Batistuta a Firenze come sindaco. L’idea sarebbe stata lanciata dalla Lega. Il bomber argentino però, ha smentito così sui social: “Voglio smentire la notizia che mi vede come possibile candidato a Firenze. Non faccio politica né in Italia né in Argentina. La mia unica intenzione è vivere in un mondo migliore in cui le persone possano ottenere e godere di ciò che meritano per gli sforzi e i sacrifici nelle loro attività professionali o lavorative. Sempre disponibile a collaborare da un luogo in cui può essere utile, ma non trovarsi in alcun modo in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono stati adeguatamente preparati e con sufficiente merito per meritarselo”.

PARLA IL FRATELLO DI CHIESA: “SONO TIFOSO DELLA FIORENTINA “