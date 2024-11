Beltran: “La 9 di Batistuta un enorme orgoglio. Il vero Vichingo stanno iniziando a vederlo ora. Sogno un trofeo”

Lucas Beltran, centravanti della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “Lucas è ragazzo tranquillo a cui piace stare in famiglia. Un ragazzo felice di essere qui a Firenze, di visitare e conoscere posti sempre nuovi in una città magnifica.

Beltran? Un calciatore serio (nel senso di professionale, ma sempre col sorriso bello come in questa intervista, ndc), che si allena al massimo ogni giorno e che vuole migliorare per dare tanto al club, alla squadra e soprattutto ai tifosi.

La 9 di Batistuta? Soltanto un orgoglio. Enorme. So che cosa ha fatto “il Bati” (testuale, ndc) qui a Firenze e non dico che voglio essere come lui, perché è impossibile. Ho visto i video, i gol che segnava, quello che ha dato lui alla città e alla Fiorentina è stato incredibile. E per me è un orgoglio immenso indossare la maglia numero 9.

Se i tifosi viola hanno visto il vero Vichingo? Stanno cominciando a vederlo. Ora mi sento bene, mi sento importante per la squadra. Per me è fondamentale. Ma non ho ancora fatto nulla. Se il mio sogno è sempre quello di quando sono arrivato? Si, sempre quello. Vincere qualcosa con Fiorentina. Lo scorso anno ci siamo andati vicini: speriamo quest’anno”.