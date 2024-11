Fiorentina da sold out, clima delle stagioni d’oro. Como stracolma, a Bologna in 2500

A Firenze si respira il clima delle stagioni d’oro. Lo si sente al Viola Park, nel gruppo di Palladino, ma anche e soprattutto in città. La ‘febbre viola’ contagia tutti e lo si vede dalle risposte del pubblico. Dopo il sold out col Verona, la Fiorentina si prepara a un altro tutto esaurito contro l’Inter e, prima ancora, anche i biglietti per la trasferta di Como sono stati polverizzati.

Complice la limitazione di un Franchi che col passare dei giorni diventa sempre più un cantiere a cielo aperto, il popolo viola quest’anno ha preso d’assalto le trasferte di campionato: dal Tardini, a metà agosto, al Sinigaglia, domenica prossima, i settori ospiti dedicati alla Fiorentina sono sempre stati stracolmi. Succederà, appunto, anche a Como, con 700 tifosi viola presenti (il massimo consentito). Il dato impressionante riguarda però la prossima trasferta di A, in programma il prossimo 15 dicembre a Bologna. Saranno infatti 2500 i cuori viola al Dall’Ara per l’ennesimo sold out lontano da Firenze. Un dato notevole, se si pensa che prima della sfida all’ex Vincenzo Italiano ci saranno -Como escluso- altre cinque partite tutte da giocare in casa.

La striscia di partite casalinghe sarà inaugurata dalla serata di gala in programma al Franchi domenica 1° dicembre: a Campo di Marte arriva l’Inter per un incrocio da altissima classifica che ha già fatto impennare la prevendita dei biglietti.

In poche ore già esauriti i settori di Curva Ferrovia, Maratona Laterale, Maratona e Tribuna Esterna, per il tutto esaurito, che anche per questa gara sarà fissato attorno ai 22mila spettatori, è questione di poco. L’entusiasmo in città è stato alimentato anche dall’offerta del club, che ha venduto circa 2000 mini-abbonamenti per le tre gare interne contro Inter (1 dicembre), Empoli (Coppa Italia, 4 dicembre) e Cagliari (8 dicembre).

In vista di questo filotto di impegni casalinghi, la Fiorentina lavora a quella che potrebbe essere una novità visiva da tanti auspicata: un maxi-telone che verrà posizionato in curva Fiesole (in questo momento al centro dei lavori di ristrutturazione) per coprire i cantieri e le ruspe presenti, cercando di ‘nascondere’ la parte meno nobile dell’impianto per migliorare anche il colpo d’occhio generale. Una soluzione che potrebbe essere pronta fra qualche settimana, difficilmente utilizzabile già per la sfida contro l’Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport.