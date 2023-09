Amministrative, l’ultima indiscrezione: “Batistuta sindaco, contatti avviati con l’opposizione del centrodestra”

L’opposizione del centrodestra, infatti, lavora a una clamorosa candidatura a sindaco per le elezioni amministrative fiorentine: quella dell’idolo viola Gabriel Omar Batistuta. Per il centrodestra la piazza fiorentina resta ancora, nonostante tutto, assai difficile da conquistare, da qui l’idea del candidato civico, con la coalizione che a inizio luglio avrebbe lanciato l’idea: candidare il bomber di Reconquista. I contatti sono avviati, il riserbo è massimo. Ci sarebbe comunque il nodo della cittadinanza. Batigol è, infatti, argentino, e quindi al momento non candidabile. Guardando ai precedenti, già nel 2009 il centrodestra aveva provato a candidare un altro ex gigliato, ovvero Giovanni Galli. Lo scrive La Nazione.

