Batistuta: "Lasciare la Fiorentina la decisione più dura. A Firenze ero il re e diventai un traditore"

L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta si è raccontato al podcast Gruppo Omint parlando anche del suo passato in viola, queste le sue parole:"Mi sento un vincente. Suona arrogante Ho...

L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta si è raccontato al podcast Gruppo Omint parlando anche del suo passato in viola, queste le sue parole:

"Mi sento un vincente. Suona arrogante Ho mantenuto tutto quello che la mia famiglia mi ha insegnato. Oggi la vera sfida è migliorare sempre di più. Non è facile. Alla Fiorentina ho passato 10 anni, e c'era un momento che andava tutto bene. e mi dicevo "e ora che succede?" Mi sentivo giovane, giovane e con energia. "Che ci faccio qui?" E me ne andai.

Fu tremendo, una decisione difficilissima. Fu durissima, perchè me ne andai di casa. Ero il Re a Firenze. Ero qualcuno per la gente, mi sentivo amato e protetto. Fu una decsione durissima e la soffrì. La decisione più dura della mia carriera. Fu dura, fu una decsione di coraggio e di valore. Perché lì avevo tutto. Mi è servito coraggio perché solo io capivo perché stessi lasciando la Fiorentina nessun altro. Alla Fiorentina andava tutto bene , avevamo vinto quello che potevamo ed eravamo come in una pianura.

Non mi sono pentito per niente, andò tutto bene ma non me ne sarei pentito in nessun caso. Era una cosa personale, mi è dispiaciuto che nessuno abbia capito. Ero un idolo, poi prendi una decisione e sei una merda. Diventi un traditore. Da idolo di una città intera a traditore. Ma con il tempo lo hanno capito, perché tutti si cresce. Dovevo cercare il mio cammino e ora lo hanno capito. Ora torno a Firenze e mi amano più di prima, hanno apprezzato che quando c'è stato da prendere una decisione difficile l'ho presa.