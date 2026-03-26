Batistuta: “All’inizio non amavo Firenze e lei non amava me. Poi ho lavorato per diventare Batigol”

Batistuta ha rilasciato un’intervista sul canale YouTube di Rio Ferdinand parlando della sua vita dall’adolescenza fino a oggi, si è soffermato anche sulla sua esperienza alla Fiorentina e sul suo rapporto con i tifosi Viola: “Giocavo a basket ed è così che ho imparato a saltare mi ha aiutato molto. Ma il calcio non era il mio obiettivo nella vita quando ero giovane: volevo diventare medico. Ho iniziato a giocare a calcio e mi sono trasferito da casa a Rosario, a 500 chilometri da casa. Ed è lì che per la prima volta che ho incontrato Bielsa, perché era un super professionista e io non sapevo nulla del calcio professionistico. Ho dovuto imparare tutto: ad allenarmi, a mangiare correttamente, avevo 18 anni e non riuscivo a capirlo, poi col tempo ho capito il perché di questi sacrifici. È stato l’allenatore più importante della mia vita.

Firenze all’inizio non mi piaceva, ho dovuto costruirmi come Batigol perché quando avevo 20 anni ero un ragazzo normale e un giocatore come gli altri. Ho lavorato molto per migliorare me stesso e costruirmi. Quando sono arrivato a Firenze, la città non mi amava all’inizio e ho dovuto lavorare in una squadra che stava lottando per non scendere in B. La mente mi ha aiutato a cambiare. Metti tutte le energie e inizi a lavorare, a migliorare e ad allenarmi, per cercare di risolvere i problemi finanziari della mia famiglia. Poi ho iniziato ad amare Firenze, ho iniziato ad amare i tifosi della Fiorentina, ho capito che volevano vincere qualcosa, perché non vincono mai niente. Quell’idea mi ha fatto restare in quella città, cercando di fargli vincere qualcosa”