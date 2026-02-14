Batistuta: “Se potessi in questo momento scenderei in campo a calciare o ad aiutare la Fiorentina”

La leggenda della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato un intervista a Cronache di spogliatoio che però deve ancora essere pubblicata integralmente. Nel mentre però tramite i social sono stati pubblicati alcuni spezzoni, anche uno in cui Batistuta parla della situazione della Fiorentina: “Se potessi in questo momento entrerei in campo a calciare o ad aiutare la Fiorentina, è quello che sento.” Poi un passaggio sul suo rapporto con Firenze: “Io a Firenze sono amato e lo so, e la stessa cosa che loro sentono per me io la sento per loro, per tuttà la città. Lo sentivo quando giocavo e lo sentirò fino alla morte.”