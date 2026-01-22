Dott. Manzuoli frena Kean: “Rischio ricaduta. Inutile forzare la caviglia, nemmeno Batistuta giocava in condizioni simili”

Questo pomeriggio su Radio Bruno, ha parlato Marcello Manzuoli, ex medico sociale della Fiorentina, che ha voluto analizzare la situazione delicata di Moise Kean: “Non vale la pena rischiare con un infortunio alla caviglia o giocare con infiltrazioni all’articolazione. A differenza di quello che si è spesso sentito, Batistuta non ha mai giocato in queste condizioni. Ho fatto questo esempio per far capire meglio. Ricaduta? Spesso quando c’è una distorsione della caviglia abbiamo un interessamento anche delle strutture legamentose, poi è chiaro che dipende da calciatore a calciatore e da infortunio a infortunio. Alcune volte possono verificarsi dei versamenti, ma direi che stiamo parlando di un quadro clinico non prevedibile, che potrebbe portarsi avanti anche per lunghi periodi”.