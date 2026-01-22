22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:59

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dott. Manzuoli frena Kean: “Rischio ricaduta. Inutile forzare la caviglia, nemmeno Batistuta giocava in condizioni simili”

News

Dott. Manzuoli frena Kean: “Rischio ricaduta. Inutile forzare la caviglia, nemmeno Batistuta giocava in condizioni simili”

Redazione

22 Gennaio · 22:49

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 22:49

TAG:

BatistutaFiorentinaKean

Condividi:

di

"Spesso quando c'è una distorsione della caviglia abbiamo un interessamento anche delle strutture legamentose"

Questo pomeriggio su Radio Bruno, ha parlato Marcello Manzuoliex medico sociale della Fiorentina, che ha voluto analizzare la situazione delicata di Moise Kean: “Non vale la pena rischiare con un infortunio alla caviglia o giocare con infiltrazioni all’articolazione. A differenza di quello che si è spesso sentito, Batistuta non ha mai giocato in queste condizioni. Ho fatto questo esempio per far capire meglio. Ricaduta? Spesso quando c’è una distorsione della caviglia abbiamo un interessamento anche delle strutture legamentose, poi è chiaro che dipende da calciatore a calciatore e da infortunio a infortunio. Alcune volte possono verificarsi dei versamenti, ma direi che stiamo parlando di un quadro clinico non prevedibile, che potrebbe portarsi avanti anche per lunghi periodi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio