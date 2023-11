Batistuta: “Mi sento fiorentino e dovevo dare una mano. Viola Park? Non sono qui per questo”

Gabriel Batistuta ha parlato dallo stadio Castellani di Empoli dove è sceso in campo per la solidarietà nel nome degli alluvionati, queste le sue parole:

“Firenze è casa mia e non potevo non venire per dare una mano a chi ha sofferto. Non so se farà gol , ma l’importante oggi è dare una mano a tutte quelle persone che hanno vissuto brutti momenti, questa gente adesso non ha davanti un momento facile. Resterò alcuni giorni a Firenze, mi sento fiorentino e amo l’Italia e la Toscana, quando mi chiamano per dare una mano ci sono. Visita al Viola Park? Non lo so vediamo, ora sono qui per altro”

PRANDELLI, BATISTUTA, SPALLETTI E BUFFON SCHERZANO PRIMA DELLA PARTIA