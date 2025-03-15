Corriere dello Sport: "Kean a quota 20 gol alla prima stagione alla Fiorentina, come Toni e Gilardino"

Kean è pronto a battere record su record "da bomber

Con il gol in Fiorentina-Panathinaikos, Moise Kean è arrivato a 20 centri stagionali. È diventato il terzo giocatore nell’era dei tre punti a vittoria a segnare 20 reti alla prima stagione in viola dopo Luca Toni nel 2005-2006 e Alberto Gilardino nel 2008-2009. Negli ultimi 30 anni, dal 1994-1995, non sono molte le punte che hanno raggiunto e varcato la soglia dei 20 gol in una singola stagione, fra serie A e coppe. In cima alla classifica c’è Toni, 33 reti nel 2005-2006 in 42 presenze, media 0,78 a partita. Un record difficilmente eguagliabile. Dietro di lui c’è Gabriel Omar Batistuta, dai 28 gol del 1994-1995 e 1995-1996 ai 24 del 1997-1998. In mezzo alle annate del Re Leone e subito dopo, ci sono Enrico Chiesa, Gilardino, Adrian Mutu, Nikola Kalinic e Dusan Vlahovic, il penultimo bomber viola, ormai distante solo una rete. Lo riporta il Corriere dello Sport.