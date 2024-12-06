Grave lutto per Batistuta, è morta la mamma. Il messaggio del figlio di Gabriel: "Ho fatto come papà con te"

Momento triste per Gabriel Batistuta, la bandiera della Fiorentina ha perso la mamma. Il cordoglio del nipote

La notizia è stata rivelata mercoledì. Pochi giorni prima, il calciatore aveva espresso la sua gratitudine ai medici che si erano presi cura di sua madre nelle ultime settimane. Gloria Zilli, madre di Gabriel Batistuta, è venuta a mancare mercoledì all'età di 75 anni. Era stata ricoverata per diversi giorni presso il Sanatorio Padre Pío di Reconquista, Santa Fe. Solo pochi giorni prima, l'ex stella del calcio aveva ringraziato il team medico per le cure fornite a sua madre.

Ore dopo la sua scomparsa, Shamel Batistuta, uno dei quattro figli dell'idolo della nazionale argentina, ha pubblicato un messaggio straziante per onorare sua nonna. Il giovane ha condiviso una foto di Gloria nelle sue storie di Instagram, esprimendo il suo profondo dolore.

Ha scritto: "Mi dispiace, nonna, ho trascorso questi anni cercando di renderti orgogliosa, proprio come papà ha fatto con te. Ma nella ricerca di quel sogno, mi sono reso conto di aver perso l'opportunità di essere un nipote migliore, di trascorrere più tempo con te, di creare insieme dei ricordi." Per concludere, ha aggiunto: "Ovunque tu sia, avrai sempre un nipote che ti ama con tutto il cuore e che ti mancherà sempre."

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