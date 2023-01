Batistuta stuzzica Ferrara: “Per tutte le botte che mi davi oggi non giocheresti tante partite”

Nel corso del suo intervento su Dazn, Gabriel Batistuta ha ricordato i tempi in cui giocava lui, scambiando anche una battuta con Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, presente in studio:

Il calcio è cambiato, non vedo più attaccanti come Batistuta, come Vieri, come Toni. Noi vivevamo dentro l’area, non ci interessava toccare la palla, potevamo non toccare mai la palla e poi avere una palla al 90esimo e fare gol. Ho affrontati i difensori più forti. Ferrara tu non so quante partite avresti fatto in questo periodo per tutti i falli che facevi (ride ndr). Si battagliava, ce ne davamo di santa ragione poi a fine partita ci davamo la mano

Arriva anche la risposta di Ferrara: “Io conservo anche la maglia di Batistuta, strappata e con i pezzi dopo le botte che ci davamo (ride ndr) però è vero quello che dice Gabriel, a fine partita c’era sempre grande lealtà”

