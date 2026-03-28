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Batistuta si confronta con i migliori 9 al mondo: “Io al top meglio di Ibra, Haaland e Shevchenko”

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Batistuta si confronta con i migliori 9 al mondo: “Io al top meglio di Ibra, Haaland e Shevchenko”

Redazione

28 Marzo · 16:17

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 16:17

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In un video su Instagram l’ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha partecipato ad una specie di challenge in cui veniva paragonato ai migliori numeri 9 della storia del calcio. Il Re Leone infatti doveva dire se nel momento di massima forma era meglio dei vari attaccanti che gli venivano proposti. Batigol ha così rivelato di preferirsi a praticamente tutti gli attaccanti migliori al mondo: Ibrahimovic, Benzema, Haaland, Weah, Shevchenko, Lautaro, Eto’o, Crespo, Kane, Lewandowski e Suarez. L’unico di cui ha ammesso di essere inferiore è Romario perchè a detta di Batistuta: “Lui segnava come me ma giocava anche per la squadra, io non sapevo giocare per la squadra, segnavo e basta.”

 

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