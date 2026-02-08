Corriere dello Sport: “La Fiorentina invita Batistuta ma all’ex calciatore non risulta”

La Fiorentina fa filtrare di aver contattato, nelle scorse ore, Gabriel Omar Batistuta per proporgli una visita al Viola Park, anche se da fonti vicine all’ex calciatore non risulta. L’argentino pochi giorni fa si era lasciato andare a uno sfogo, nel corso di un’intervista realizzata da Cronache di Spogliatoio, in cui manifestava il proprio dispiacere per non aver mai ricevuto, a suo dire, una chiamata da parte del club toscano per entrare a far parte della società: «Sto aspettando una chiamata dalla Fiorentina, che però non è mai arrivata. I dirigenti non mi considerano, e questo mi fa molto male».

Per tutta risposta la Fiorentina sarebbe intenzionata a prospettargli un incontro al centro sportivo di Bagno a Ripoli. Anche se in realtà Batistuta fu ospitato al Franchi già nel 2019, poco dopo l’insediamento di Commisso, per incontrare l’allora dg Joe Barone. Così come, con la gestione precedente, il Re Leone venne accolto a Firenze per festeggiare i suoi 50 anni. Era il 2018. Un biennio prima fu invitato alla festa per i 90 anni del club, salvo assentarsi. Chissà che non sia arrivata l’occasione per riaprire un discorso rimasto a metà. Lo riporta il Corriere dello Sport.