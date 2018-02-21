Caccia al successore di Badelj: da Zurkowski a Viviani, tutti i nomi per il futuro...

Sulle colonne de La Nazione si parla di Milan Badelj e del suo futuro. Il rinnovo di contratto con la Fiorentina è l’ultima delle opzioni a disposizione. Il discorso che si apre adesso quindi è quello...

Sulle colonne de La Nazione si parla di Milan Badelj e del suo futuro. Il rinnovo di contratto con la Fiorentina è l’ultima delle opzioni a disposizione. Il discorso che si apre adesso quindi è quello relativo al sostituto di Badelj alla Fiorentina. Di recente è stato accostato alla formazione viola il giovane polacco Szymon Zurkowski, centrocampista del Górnik Zabrze e della nazionale Under 21. Il classe 1997, che ha il contratto in scadenza nel 2020, si è messo in mostra per le sue qualità che comunque sono ancora tutte da scoprire. Ma chi lo ha visto giocare giura che ha stoffa e talento. Torna di moda il nome di Pedro Obiang che ha recentemente prolungato il contratto con il West Ham fino al ’22. Attenzione anche a Federico Viviani che alla fine della stagione potrebbe essere riscattato dalla Spal oppure tornare a Verona.