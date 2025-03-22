Toldo: "Non guardo più le partite, leggo solo i risultati ma leggere del 3-0 alla Juventus è stato bello"

Francesco Toldo, passato dalla mixed zone, alla guida della sua bicicletta, ha parlato ai media presenti dopo il Pepito Day, queste le sue parole:"Quando metti piede in uno stadio così con entusiasmo,...

Francesco Toldo, passato dalla mixed zone, alla guida della sua bicicletta, ha parlato ai media presenti dopo il Pepito Day, queste le sue parole:

"Quando metti piede in uno stadio così con entusiasmo, ti si apre un mondo di ricordi e torni a 20 anni fa, solo che il tempo è passato e hai lasciato per strada l'agilità. Però è bello anche riconoscere l'affetto delle persone per questi grandi campioni, è stato bello vedere i tifosi della Fiorentina".

Ha parato pure un rigore

"Quella è l'unica cosa che ho fatto, per il resto ho subito 4 gol su 4 tiri… Così l'arbitro mi ha fatto questo favore e mi ha detto: 'Te l'ho fischiato apposta almeno lo pari (ride, ndr)'".

Ora i rigori alla Fiorentina li para De Gea.

"Sì, e li para anche bene, è un ottimo portiere. Mi fa piacere perché difende la categoria e fa stare al sicuro la squadra".

Come giudica la stagione della Fiorentina?

"Che piove tanto e ci sono gli alluvioni, non va bene. Non guardo più il calcio".

Però tornare su questi campi le evoca ricordi.

"Sì, ma se mi tolgo il berretto ho i capelli bianchi".

Ha visto la partita contro la Juventus vinta 3-0 dalla Fiorentina?

"No, ho visto il risultato e mi ha fatto tanto piacere".

Sulla multa per la coreografia invece che idea si è fatto?

"Non dovrei dire mi dispiace per la multa perché sono cose che non si fanno, però…".

Chi vincerà lo Scudetto?

"E che ne so io, te lo dico tra qualche settimana".

Com'è stato ritrovare Batistuta?

"Sempre piacevole, ci vogliamo bene".

La Nazionale ce la farà in Germania?

"Non lo so, guardo Disney a casa mia (ride, ndr)".