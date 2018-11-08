Ancora Toldo: "I DV all'inizio avevano più entusiasmo. La Fiorentina non è l'Udinese"

Queste altre parole di Toldo al Corriere dello Sport Stadio: "Suona strano che la Fiorentina non abbia ancora vinto in trasferta, ma l’obiettivo Europa League è possibile perché la proprietà italiana...

Queste altre parole di Toldo al Corriere dello Sport Stadio: "Suona strano che la Fiorentina non abbia ancora vinto in trasferta, ma l’obiettivo Europa League è possibile perché la proprietà italiana è da ammirare perché investe per tenere grandi giocatori anche se, all’inizio della loro avventura mi sembrava che l’entusiasmo fosse maggiore. Mi piacerebbe vedere la viola in alto e non accontentarsi senza stare sui livelli ad esempio dell’Udinese che comunque ha tutto il mio rispetto".

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