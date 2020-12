Toldo: “La Fiorentina deve lottare per i vertici. È strano sentir parlare di retrocessione”

Francesco Toldo, ex portiere viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

RICORDI “I miei ricordi di Firenze sono legati all’affetto che ho avuto per i tifosi viola e al rispetto che ho avuto per quella società”.

BATISTUTA “Ha davvero un ego smisurato di sé: se accettasse di venire a Firenze come dirigente lo farebbe per il bene della Fiorentina”.

FIORENTINA “I Viola, per storia, devono sempre lottare per i vertici o se non per i primissimi posti per quelli subito dopo. A me pare strano parlare di salvezza per la Fiorentina. La crisi del calcio ha diminuito la volontà dei presidenti di investire”.

PRANDELLI “So che mi voleva, rifiutai delle offerte faraoniche e decisi di restare all’Inter perché sapevo che prima o poi avremmo vinto. Tornassi indietro non so se avrei fatto la stessa cosa”

