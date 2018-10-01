Toldo prende le difese del VAR: "Sta migliorando il calcio, non c'è più la cultura del sospetto"

Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina ed Inter oltre che della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco di Milano CalcioCity: "Il calcio sta migliorando col VAR, non c'è pi...

Francesco Toldo, ex portiere di Fiorentina ed Inter oltre che della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco di Milano CalcioCity: "Il calcio sta migliorando col VAR, non c'è più la cultura del sospetto. Vivo il calcio come lo vive mio figlio, divertendomi. Vorrei che fosse il senso unico di questo sport".

Prosegue sul derby di Milano: "Scenderanno in campo due squadre molto diverse e il risultato per questo è imprevedibile. L'Inter è avanti per quanto costruito negli ultimi anni, ma il campo può raccontare una storia completamente opposta".